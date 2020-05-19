دعاء لأبي المتوفي في ليلة القدر 1441 -2020- دعاء لأمي المتوفية في ليلة القدر

يجب اغتنام فرصة العشر الأواخر من شهر رمضان في دعاء لأبي للمتوفى الميت في ليلة القدر بالتحديد، فقد قال الرسول "صل الله عليه وسلم" : "عندما يموت الإنسان ينقطع عمله في هذه الحياة إلا من ثلاث وتكون، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"، وهذا ما يدفعنا لان ندعو لأمواتنا واموات المسلمين، وسنقدم لكم دعاء لوالدي المتوفي في ليلة القدر، ودعاء لأمي المتوفية في ليلة القدر.

وسترفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، دعاء لوالدي المتوفي في ليلة القدر ودعاء لوالدتي المتوفية في ليلة القدر، كما سنرفق لكم في نهاية مقالنا العديد من الصور لأدعية للمتوفي، إلى جانب فيديو دعاء للمتوفي بصوت الشيخ المميز مشاري العفاسي.

دعاء لوالدي المتوفي في ليلة القدر 2020

ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻞ ﻷ‌ﺑﻲ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻷ‌ﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻓﻀﻠﻪ ﻭﻛﺮﻣﻪ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮﻩ ﻭﻗﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ﻭﺑﺸﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻭﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﺘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻳﺎﺭﺏ ﺍﺟﻌﻞ ﺩﻋﺎﺀﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ

اللهم بحق هذا اليوم الكريم وبحق ليلة القدر ارحم عبدك "ذكر اسم المتوفي"، فأنت الرحيم وأكرمه بالجنة فأنت الكريم.

اللهم في ليله القدر اغفر و ارحم "المتوفي" واسكنه فسيح جناتك واكتب له العتق من النار ووالديه يارب العالمين آمين.

اللهم ارحم من اشتاقت لهم ارواحنا وهم تحت الثرى في هذه الليلة المباركة.

اللهم ارحم من لم يصم رمضان هذا العام معنا واجعله آمنًا مطمئنًا في جنتك يا الله.

في ليله القدر المباركة اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ماصاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحم من ضمه التراب، ارحم موتانا واجعل قبرع روضة من رياض الجنة.

اللهم في هذا اليوم الفضيل اجعل قبر “اسم المتوفي” في نُور دائم لا ينقطع واجعله في مساكن جنتك آمن مُطمئن يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا فضل ليلة القدر، وصير فيه أمورنا من عسر إلى يسر، وارحم امواتنا واموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

أسألك يا الله بحق هذه الليلة المباركة اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم، وتجاوز عن سيئاتهم وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعلها ليلة القدر واستجب لمن رفع يديه بالدعاء اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، واغفر زلاتنا وثبت قلوبنا وارزقنا من حيث لا نحتسب آمين.

اللهم بحق هذا اليوم الفضيل ارحم جميع اموات المسلمين والمسلمات وتقبل منا أعمالنا، واجعلنا من قائمين ليله القدر اللهم امين.

دعاء لأمي المتوفية في ليلة القدر

في شهر الغفران اسالك يا الله إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً فشفّع فيه القرآن وارحمه من النّيران واجعله يا رحمن يرتقي في الجنّة إلى آخر آية قرأها أو سمعها وآخر حرفٍ تلاه.

اللهم ارحم "اسم الميت" واجزها خير ما جزيها خير الجزاء واجمعنا بها في جنتك أتى رمضان وزاد القلب أحزانا ولوعة الوجد والشوق أعيانا.

اللهم ارحم من كان يصوم معنا في الأعوام السابقة وفارقنا واجعل قبره خير مَنزِل بعد فراق هذه الدنيا اللهُم بلغنا رمضَان لا فاقدين ولا مفقودين.

أتى رمضان من دونها ولكن دعواتي لها في كل حين أن يعوضها الله في الجنة وأن يجمعني بها وفي جنات الفردوس.

صور دعاء لأبي المتوفي في ليلة القدر











صور دعاء لوالدي المتوفي في ليلة القدر









صور دعاء لأبي المتوفي في ليلة القدر 2020









وفي نهاية مقالنا سنقدم لكم فيديو مميز دعاء لوالدي المتوفي بصوت الشيخ ذو الصوت العذب مشاري العفاسي، وأسأل الله أن يرحم مواتنا وموتى المسلمين، وأن يسكنهم فسيح جناته ويدخلهم الجنة دون حساب.