لأول مرة.. طائرة إماراتية  تهبط بـ"إسرائيل" تحمل معدات طبية للسلطة

أفادت القناة الـ 13 العبرية، مساء الثلاثاء، بأنه ستهبط اليوم لأول مرة في "إسرائيل" طائرة شحن قادمة مباشرة من الإمارات العربية المتحدة.

ووفق ما نقلته القناة عن مسؤول "إسرائيلي" كبير، فإن الطائرة تحمل معدات طبية، سيتم تسليمها إلى السلطة الفلسطينية.