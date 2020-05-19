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لأول مرة.. طائرة إماراتية  تهبط بـ"إسرائيل" تحمل معدات طبية للسلطة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:14 - 19 مايو 2020
ارشيفية ارشيفية
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أفادت القناة الـ 13 العبرية، مساء الثلاثاء، بأنه ستهبط اليوم لأول مرة في "إسرائيل" طائرة شحن قادمة مباشرة من الإمارات العربية المتحدة.

ووفق ما نقلته القناة عن مسؤول "إسرائيلي" كبير، فإن الطائرة تحمل معدات طبية، سيتم تسليمها إلى السلطة الفلسطينية.

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