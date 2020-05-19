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فرنسا: قرار الضم لا يمكن أن يمر دون عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - فرنسا
  • 18:56 - 19 مايو 2020
فرنسا فرنسا
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أكدت فرنسا أن قرار الضم لا يمكن أن يمر دون عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل.

ودعت فرنسا، في تصريح صحفي على لسان وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى الامتناع عن أي إجراء أحادي من شأنه أن يفضي إلى ضم جميع الأراضي الفلسطينية أو جزء منها.

وشددت على أن مثل هذا القرار سيشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتهديدا جادا لحل الدولتين، مضيفة أنها ملتزمة بتسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ.

وأكدت أنها ما تزال على استعداد تامّ لدعم أيّ جهد لاستئناف المفاوضات بين الطرفين، وهو السبيل الوحيد للسلام والأمن والاستقرار الإقليميّ.

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