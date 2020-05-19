الصحة بغزة تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، ما يرفع اجمالي اعداد الإصابات بالقطاع.

وأوضحت الصحة، أنها سجلت ثلاثة إصابات من بين المحجورين داخل الحجر الصحي والعائدين عبر معبر رفح البري مؤخراً، ما يرفع عدد الإصابات إلى 23 حالة.

وأشارت إلى أن الاصابات هي :(سيدة سبعينية، وشاب اربعيني وشاب آخر 19 عامًا).

وأعلنت الصحة بغزة، ظهر اليوم، عن إجمالي حالات المصابة المؤكدة بفيروس كورونا، إذ بلغت 20 إصابة، وتعافى منها 16 حالة، بينما بقت أربعة حالات تتلقى العلاج داخل مستشفيات العزل، مؤكدةً أنها أجرت 369 عينة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجدد وزارة الصحة، تأكيدها على عدم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا، موضحةً أن عدد حالات الدخول في مستشفيات العزل، بلغت اربعة حالات مؤكدة.

وأشارت إلى أن الوازرة عملت على خروج ـ10 حالات، وما زال 6 حالات داخل الحجر الصحي في معبر رفح، جنوب قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الوزارة قد فحصت 7861 عينة، منها 7841 عينة سلبية و20 إيجابية، منذُ بدء إجراءات الفحص المخبري.