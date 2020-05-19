الصحة بغزة : خروج 10 حالات من الحجر الصحي برفح و4 حالات بقيت داخل العزل

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن إجمالي حالات المصابة المؤكدة بفيروس كورونا، إذ بلغت 20 إصابة، وتعافى منها 16 حالة، بينما بقت أربعة حالات تتلقى العلاج داخل مستشفيات العزل، مؤكدةً أنها أجرت 369 عينة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجدد وزارة الصحة، تأكيدها على عدم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا، موضحةً أن عدد حالات الدخول في مستشفيات العزل، بلغت اربعة حالات مؤكدة.

وأشارت إلى أن الوازرة عملت على خروج ـ10 حالات، وما زال 6 حالات داخل الحجر الصحي في معبر رفح، جنوب قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الوزارة فحصت 7861 عينة، منها 7841 عينة سلبية و20 إيجابية، منذُ بدء إجراءات الفحص المخبري.