سور تُقرأ في ليلة القدر 2020 وهذه فضائلها على الصائمون

إليك السور الذي تقرأ بليلة القدر في شهر رمضان المبارك 2020، ووفق دار الإفتاء المصرية وعلماء الشريعة الإسلامية، فقد نشروا سور من القرآن الكريم تقرا في ليلة القدر، التي بارك الله فيها، واعدها بألف شهر.

كما وأوضحت دار الإفتاء المصرية، فضل تلك السور الذي تقرا في ليلة القدر، لقبول الاعمال والعتق من النار، كما تعتبر ليلة القدر المباركة في أواخر شهر رمضان، من الليالي التي يغفر الله للمسلمين الذين يؤدوها، في هذه الليلة.

وفي ليلة القدر تتنزل الملائكة من السماء إلى الأرض ويسلمون على المؤمنين الصائمين، وليلة فضائل كثيرة كما أوضحها الله عزو جل في سورة القدر، فقال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾.

وقال علماء الشريعة :"إن عبادة ليلة القدر تبدأ بعد صلاة المغرب حتى طلوع الفجر، والصلاة فيها بصلاة ألف شهر، وكذلك الصدقة".

السور الذي تقرأ في ليلة القدر المباركة :

أولاً : قراءة سورة الفاتحة وفها تأتي فضلها، من قرأ سورة الفاتحة كأنما قرأ ثلثي القرآن واعطى من الاجر تصدق على كل مؤمن ومؤمنة، ثم سورة لقمان حيث تحفظ الملائكة من ابليس وجنوده، حتى من قرأها في النهار.

ثانيًا : قراءة سورة السجدة ومن قرأها من المسلمين في كل جمعة اعطاه الله كتابه بيمينه ولم يحاسبه بما كان منه وكان من رفقاء محمد واهل بيته.

رابعًا : قراءة سورة الاحزاب ويكون قارئها بجوار محمد.

خامسًا: قراءة سورة الانفال التي تقضي حوائج الناس، وسورة الحجر التي تجلب الرزق والبيع والشراء.

سادسًا : قراءة سورة الانبياء ومن قرأها فضلها كان كمن رافق النبين اجمعين فى جنات النعيم وكان مهيبا في اعين الناس وفي الحياة الدنيا، وسورة النور وتعتبر قراءتها كل يوم لم يزن احد من اهل بيته ابدا حتى يموت فأن هو مات شيعه الى قبره سبعون الف ملك كلهم يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل فى قبره.

سابعًا : سورة الانعام وله سورة الانعام فضائل على المؤمنين، وقال فيها عن ابن عباس : "من قرأ سورة الانعام في كل ليلة كان من الامنين يوم القيامة ولم يرى النار بعينيه ابدا".

ثامنًا: سورة يس والصافات وإليك فضائل السورتان، وفيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من قرأ يس والصافات يوم الجمعة ثم سأل الله اعطاه سؤاله".

تاسعًا: سورة النساء وفضلها لمن يقرأها، كل جمعة أومن من ضغطة القبر.

دعاء ليلة القدر:

دعاء دعا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى".