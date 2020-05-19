مراكز فلكية تعلن موعد عيد الفطر السعيد 2020 في اسبانيا

ينتظر المسلمون في أواخر شهر رمضان المبارك معرفة موعد أول أيام عيد الفطر السعيد 2020 في اسبانيا، وأعلنت مراكز مختصة في الشؤون الفلكية الإسلامية، موعد أول أيام عيد الفطر السعيد في اسبانيا ومنها العاصمة مدريد وبرشلونة، وفقًا لنتائج الحسابات الفلكية الدقيقة.

وأوضح المراكز المختصة الفلكية، أن موعد عيد الفطر السعيد 2020 في اسبانيا، هو يوم الاحد المقبل الموافق 24 مايو 2020، والأول من شوال هجري.

وبيّنت تلك المراكز الفلكية الإسلامية، أن الأجهزة والمعدات المتطورة اظهرت نتائج الحسابات بخصوص موعد اول يوم في عيد الفطر في اسبانيا، حيث تتبع تلك الأدوات رؤية الهلال.

ويبحث المسلمون في اسبانيا على محركات البحث عن موعد أيام عيد الفطر السعيد 2020 في اسبانيا، وهو مذكور أعلاه، في حين تبقى الحسابات الفلكية رهينة لتحري رؤية القمر قبل بيوم وبعد صلاة المغرب، وبناءً على رؤية الهلال تقرر الدول، متى بداية شهر شوال وعيد الفطر.

وذكرت دور الإفتاء في دول العالم الإسلامي ووفقًا للحسابات الفلكية الناتجة من المراكز المختصة، فإن شهر رمضان المبارك 2020، سيكون 29 يومًا في دول و30 يومًا.

واستطلعت دور الإفتاء شهر رمضان، وقالت :"إن هلال شهر شوال إما يوم الجمعة او السبت".

وفي أواخر شهر رمضان المبارك، ستلجأ الدول إلى تحري هلال شوال يوم الجمعة ودول أخرى يوم السبت، وذلك تمهيدًا للإعلان عن موعد عيد الفطر السعيد هذا العام.

ويبلغ تعداد المسلمين في دولة اسبانيا الأوروبية، حوالي 200 ألف شخص، وهم يشكلون 4% من مجمل السكان في المدن الإسبانية، وهم من الجاليات العربية والإسلامية، فمنهم من المهاجرين وأخرين من طلبة الإقامة الدائمة. ... موعد عيد الفطر السعيد 2020 في اسبانيا.

كما تشهد اسبانيا هذا العام 2020، إجراءات لم تعهدا من ذي قبل، حيثُ قررت السلطات الاسبانية إغلاق كافة المرافق العامة والسياحية والتعليمية وغيره للحد من انتشار وباء كورونا.

أجمل مساجد المسلمون في اسبانيا :

ونقدم لكم في هذا المقال الذي هو بعنوان التعرف على (موعد عيد الفطر السعيد في اسبانيا 2020)، أجمل المساجد في اسبانيا، وهي على النحو التالي:

جامع قرطبة.

جامع باب المردوم.

جامع الخيرالدة.

جامع المنستير لا ريال.

مسجد قلعة شريس.

(موعد عيد الفطر السعيد في اسبانيا 2020)