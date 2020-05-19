حكومة لبنان :تعويم الليرة غير وارد حاليًا ولا توجد زيادة على الضرائب

أكد وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمة، اليوم الثلاثاء، أن تعويم الليرة في لبنان غير وارد حاليًا لدى قرارات الحكومة.

وأوضحت نعمة، أن وزارته اتخذت إجراءات قاسية ضد التجار الذين يتلاعبون في الأسعار، وأنه ستطبق عليهم إجراءات القانونية بحقهم.

وقال الوزير :"إن الوزارة تعمل مع مصرف لبنان لتأمين الدولار"، مضيفًا أن تأمين الدولار يتراوح سعره بين 3000 و3200 ليرة للبنانية للتجار.

وتابع :"إن تعويم الليرة غير وارد، حتي يصبح هناك اتفاق واضح مع صندوق النقد الدولي"، مشيرًا الى أن معرفة مسار مؤتمر "سيدر"، يمكن وزارة الاقتصاد اللبنانية من اتخاد القرار المناسب.

ولفت إلى إن حكومة لبنان تبذل جهود إضافية لتخفيض سعر الصرف على اللبنانيين.

كما وأكد نعمة، على أنه لا توجد أي زيادة على الضرائب منذ تنفيذ الخطة في بداية العام الحالي، مشيرًا إلى أن لبنان بحاجة لـ 28 مليار دولار على مدى خمس سنوات للخروج من الأزمة.