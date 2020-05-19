ارتفع سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 19/5/2020 ، في محلات الصاغة بدون مصنعية و استقرت اسعار الذهب في أسواق المال.

وتقدم لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار المعادن بجميع عياراتها (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا.

كما يتم متابعة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19/5/2020 في سوريا مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت دمشق : " سعر الذهب اليوم في سوريا" :

متوسط سعر الذهب في سوريا بمحلات الصاغة بدون مصنعية اليوم الثلاثاء 19/5/2020 سعر الذهب على هذه الأسعار

متوسط سعر الذهب في سوريا في الأيام السابقة بعملة الليرة السورية:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

15 مايو 28,792 25,194 21,594 16,795 14,396

14 مايو 28,602 25,027 21,452 16,685 14,301

13 مايو 28,378 24,831 21,284 16,554 14,189

12 مايو 28,101 24,589 21,076 16,392 14,050

11 مايو 28,057 24,551 21,043 16,367 14,029

10 مايو 28,193 24,669 21,145 16,446 14,096

9 مايو 28,186 24,663 21,140 16,442 14,093

8 مايو 28,195 24,671 21,147 16,447 14,098

7 مايو 28,322 24,783 21,242 16,521 14,161

6 مايو 27,897 24,410 20,923 16,273 13,948

يشار إلى أن اسعار الذهب اليوم في سوريا وسعر الذهب في سوريا هي معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من سوريا وأسعار الذهب في سوريا بصفة عامة تهم المستثمرين في سوريا نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في سوريا او بباقي الدول العربية.