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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سعر الذهب في سوريا اليوم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:31 - 19 مايو 2020
سعر الذهب في سوريا اليوم سعر الذهب في سوريا اليوم
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ارتفع سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 19/5/2020 ، في محلات الصاغة بدون مصنعية و استقرت اسعار الذهب في أسواق المال.

وتقدم لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار المعادن بجميع عياراتها (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا.

كما يتم متابعة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19/5/2020 في سوريا مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت دمشق : " سعر الذهب اليوم في سوريا" :

متوسط سعر الذهب في سوريا بمحلات الصاغة بدون مصنعية اليوم الثلاثاء 19/5/2020 سعر الذهب على هذه الأسعار

متوسط سعر الذهب في سوريا في الأيام السابقة بعملة الليرة السورية:

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

15 مايو      28,792     25,194     21,594     16,795     14,396

14 مايو      28,602     25,027     21,452     16,685     14,301

13 مايو      28,378     24,831     21,284     16,554     14,189

12 مايو      28,101     24,589     21,076     16,392     14,050

11 مايو      28,057     24,551     21,043     16,367     14,029

10 مايو      28,193     24,669     21,145     16,446     14,096

9 مايو 28,186     24,663     21,140     16,442     14,093

8 مايو 28,195     24,671     21,147     16,447     14,098

7 مايو 28,322     24,783     21,242     16,521     14,161

6 مايو 27,897     24,410     20,923     16,273     13,948

يشار إلى أن اسعار الذهب اليوم في سوريا وسعر الذهب في سوريا هي معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من سوريا وأسعار الذهب في سوريا بصفة عامة تهم المستثمرين في سوريا نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في سوريا او بباقي الدول العربية.

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