دول عربية وإسلامية تعلن ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا لديهم

سجلت دول عربية وإسلامية، اليوم الثلاثاء، إصابات ووفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العالمي.

وأكدت وزارة الصحة العمانية، أنها سجلت 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بارتفاع 99 حالة عن اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 6972.

في حين، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في الدولة إلى 227.

وأوضحت الصحة الإماراتية، انها رصدت 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25063.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة فيها، وفاة 62 شخصًا و2111 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124603.

عالميًا، أعلنت أحدث إحصائية لرصد إصابات فيروس كورونا، عن وصول تعداد الإصابات حول العالم من الوباء إلى أربعة ملايين و909,569 إصابة، ووفاة 320،442 شخصًا، حتى الآن.