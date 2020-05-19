أسعار الذهب في الأردن.. انخفاض ملحوظ في سعر الجرام

تحظى أسعار الذهب في الأردن بأهمية بالغة لدى المواطنين والمهتمين.

وأسعار الذهب اليوم في الأردن معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من الاردن واسعار الذهب اليوم في الاردن بصفة عامة تهم المستثمرين في الاردن نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في الاردن او بباقي الدول العربية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني الوحدة دينار اردني دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 39.59 دينار $55.84 سعر الذهب عيار 22 36.29 دينار $51.18 اسعار الذهب عيار 21 34.64 دينار $48.86 اسعار الذهب عيار 18 29.69 دينار $41.88 سعر الذهب عيار 14 23.09 دينار $32.57 سعر الذهب عيار 12 19.79 دينار $27.92 اسعار أوقية الذهب 1,231 دينار $1,737 اسعار جنيه الذهب 277.11 دينار $390.86 اسعار كيلو الذهب 39,587 دينار $55,836

وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 250 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الانجليزي وزن 8 غرامات 284 دينارا، مبينا ان الطلب بالسوق المحلية ضعيف فيما العرض متوسط.

واوضح أن اسعار المعدن الاصفر فتحت تعاملاتها الاسبوعية اليوم بالسوق العالمية على ارتفاع لتصل إلى 1760 دولارا للاونصة الواحدة، مقابل 1743 دولارا عند اغلاق الاسبوع الماضي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال اردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.