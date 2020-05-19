إليكم سعر الذهب اليوم في تركيا - بالليرة التركي

إليكم سعر الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية وأسعار جرام الذهب بالليرة التركية بعد أن زادت عمليات البحث عن سعر الذهب في تركيا اليوم مقابل الليرة التركية بجميع الجرامات حيث تعاني تركيا من أزمة اقتصادية كبيرة في الآونة الأخيرة جراء العقوبات والأوضاع الراهنة.

ويحظى سعر الذهب اليوم في تركيا باهتمام كبير فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من تركيا واسعار الذهب اليوم في تركيا بصفة عامة تهم المستثمرين في تركيا نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

وفيما يلي سعر الذهب اليوم في تركيا - بالليرة التركي

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير

أوقية الذهب 11,882.14 12,139.37 -2.12 %

جرام الذهب عيار 24 382.06 390.33

جرام الذهب عيار 22 350.20 357.78

جرام الذهب عيار 21 334.24 341.47

جرام الذهب عيار 18 286.45 292.66

جرام الذهب عيار 14 222.93 227.76

وتعاني أسعار الذهب في العالم بشكل عام وفي تركيا بشكل خاص ركودا اقتصاديا كبيرا، بسبب الفيروس المنتشر في العالم.