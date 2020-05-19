ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

وزيرة الصحة : تسجيل 9 حالات تعافي في القدس والخليل ..و11 محافظة خالية من كورونا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:50 - 19 مايو 2020
فحص كورونا فحص كورونا
جوال
مشاركة

أعلنت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة اليوم الثلاثاء 19/5/2020  عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليستقر العدد عن 567 إصابة في فلسطين ، 99 إصابة لازالت نشطة .

 وبينت انه تم تسجيل 9 حالات تعافٍ جديدة في فلسطين منها 7 في ضواحي القدس وحالتان في محافظة الخليل، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 464، أي بنسبة 81.8% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن 59 حالة نشطة تتواجد في مدينة القدس، وحالة واحدة في ضواحيها، و35 حالة في محافظة الخليل، و4 حالات في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة".

وتابعت: المحافظات الخالية من الإصابات حتى الآن هي: أريحا والأغوار، طوباس، سلفيت، جنين، قلقيلية، رام الله والبيرة، بيت لحم، طولكرم ونابلس.

وأدخلت 1503 حالات جديدة إلى الحجر المنزلي يوم أمس، فيما يبلغ عدد المتواجدين حالياً في الحجر المنزلي 19374.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات