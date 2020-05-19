وزيرة الصحة : تسجيل 9 حالات تعافي في القدس والخليل ..و11 محافظة خالية من كورونا

أعلنت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة اليوم الثلاثاء 19/5/2020 عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليستقر العدد عن 567 إصابة في فلسطين ، 99 إصابة لازالت نشطة .

وبينت انه تم تسجيل 9 حالات تعافٍ جديدة في فلسطين منها 7 في ضواحي القدس وحالتان في محافظة الخليل، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 464، أي بنسبة 81.8% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن 59 حالة نشطة تتواجد في مدينة القدس، وحالة واحدة في ضواحيها، و35 حالة في محافظة الخليل، و4 حالات في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة".

وتابعت: المحافظات الخالية من الإصابات حتى الآن هي: أريحا والأغوار، طوباس، سلفيت، جنين، قلقيلية، رام الله والبيرة، بيت لحم، طولكرم ونابلس.

وأدخلت 1503 حالات جديدة إلى الحجر المنزلي يوم أمس، فيما يبلغ عدد المتواجدين حالياً في الحجر المنزلي 19374.