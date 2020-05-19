تعاني أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 19/5/2020 من استمرار انهيارها، فقد هبطت الليرة السورية، منذ مطلع مايو/ أيار الجاري، إلى مستوى لم تشهده في تاريخها إلى 1805 ليرة مقابل الدولار الواحد، لتتأثر الأسواق السورية بشكل أو بآخر بذلك الانهيار، ما أسفر عن ارتفاع جديد للأسعار.

وتعود أسباب الانهيار إلى عدة عوامل وأسباب ما تزال تعصف باقتصاد سوريا، تكاد تطيح به لولا تكاسل المجتمع الدولي، وتقاعس الدول الفاعلة في المعادلة السورية، عن إيجاد توليفة للبديل القاسم المشترك للجميع، وهي مهمة ليست بالمستحيلة حال توفر الإرادة السياسية.

وتعد جائحة كورونا وعاصفة النفط، من أهم أسباب انهيار أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء.

وإليكم أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

شراء مبيع الفرق

دولار (USD): 1820 1850

0.54%

يورو (EUR): 1989 2027

0.90%

ليرة تركية (TRY): 266 273

2.25%

جنيه مصري (EGP): 114 118

0.85%

ريال سعودي (SAR): 481 492

0.61%

دينار أردني (JOD): 2568 2619

0.58%

درهم إماراتي (AED): 493 504

0.60%

ريال قطري (QAR): 497 508

0.59%

دينار بحريني (BHD): 4830 4930

0.55%

دينار ليبي (LYD): 1304 1331

0.53%

دينار كويتي (KWD): 5836 5957

0.54%

ريال عماني (OMR): 4723 4821

0.54%

جنيه استرليني (GBP): 2221 2268

1.07%

كرون سويدي (SEK): 185 192

1.05%

دولار كندي (CAD): 1299 1328

0.68%

كرون نرويجي (NOK): 179 185

0.54%

كرون دينماركي (DKK):

وتراجعت الليرة في السوق الموازية للعملات داخل المدن السورية، لمستويات قياسية تجاوزت 1800 ليرة لكل دولار واحد. ويأتي ذلك التراجع مدفوعا بتصاعد الخلافات داخل سوريا عززها رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد.

ومنذ مطلع 2020، يكون صرف الدولار الأمريكي قد صعد مقابل الليرة السورية بنسبة تقارب 60 في المئة، إذ أنهت الليرة تعاملات 2019 في السوق السوداء عند 915 مقابل الدولار.

ووفق أسعار صرف الأيام الأخيرة، تكون العملة السورية قد فقدت أكثر من 29 ضعفاً من قيمتها أمام النقد الأجنبي، منذ قيام الثورة عام 2011، حيث كان سعر الدولار بمتوسط 50 ليرة.