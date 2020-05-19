ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل ثلاثة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة اليوم 19 مايو/أيار أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

◼️الأسير عماد محمود إبراهيم أبو عجمية (39 عامًا) من بيت لحم معتقل منذ العام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وقضى 17 عامًا داخل سجون الاحتلال.

◼️الأسير محمد إسماعيل سلامة عبيات (31 عامًا) من بيت لحم معتقل منذ العام 2008 ومحكوم بالسجن 14 عامًا وقضى 12 عامًا داخل سجون الاحتلال.

◼️الأسير عمار صالح محمد أبو غليون (40 عامًا) من جنين معتقل منذ العام 2008 ومحكوم بالسجن 13 عامًا وقضى 12 عامًا داخل سجون الاحتلال.