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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:43 - 19 مايو 2020
معتقل معتقل
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يدخل ثلاثة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة اليوم 19 مايو/أيار أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

◼️الأسير عماد محمود إبراهيم أبو عجمية (39 عامًا) من بيت لحم معتقل منذ العام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وقضى 17 عامًا داخل سجون الاحتلال.         

️الأسير محمد إسماعيل سلامة عبيات (31 عامًا) من بيت لحم معتقل منذ العام 2008 ومحكوم بالسجن 14 عامًا وقضى 12 عامًا داخل سجون الاحتلال.

️الأسير عمار صالح محمد أبو غليون (40 عامًا) من جنين معتقل منذ العام 2008 ومحكوم بالسجن 13 عامًا وقضى 12 عامًا داخل سجون الاحتلال.

 

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