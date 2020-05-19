برنامج المراسلة النصية الفوري قريباً على Android

من المقرر، أن يتم تطبيق برنامج المراسلة النصية الفورية على أنظمة Android قريباً، حيث بدأت شركة جوجل العام الماضي في طرح أحدث مبادراتها لخدمة الرسائل النصية التي يدعى Rich Communication Services ، والمعروفة باختصار RCS .

وقد جرى الحديث عن ميزة الجديدة لأول مرة تتعلق بتطبيق المراسلة الذي يعمل على أنظمة Android دون تطبيق حقيقي، ولكن سيتم نشره الآن ضمن إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة الأساسي.

وذكرت مصادر أن مالكي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android "أندرويد" ، ستحصل عما قريب على ميزة جديدة سيتم إطلاقها من شركة جوجل، والتي ستكون عبارة عن ميزة تمكن المستخدمين من إرسال ردود بسيطة مباشرة على الرسائل بكل سهولة.

ويتم استخدامها بالفعل من قبل مستخدمي هواتف iPhone التي تعمل بنظام تشغيل iOS، والتي تتيح للمستخدمين الرد على الرسائل بستة ردود فعل فورية مثل القلب الأحمر وعلامة الإعجاب أو الاستفهام إضافة إلى ردود متعددة أخرى، إذ طرحت شركة Apple هذه الميزة للمرة الثانية بعد تطويرها عام 2016، وقد أثبتت أنها إضافة مفيدة وشائعة الاستخدام ونالت إعجاب المستخدمين بشكل كبير.

وترى شركة Mountain View أن خدمة RCS هي الجيل التالي من الاتصالات التي تعزز خدمة الرسائل النصية القصيرة التقليدية من خلال السماح لإجراء المحادثات وتبادل الرسائل عبر الواي فاي أو بيانات الهاتف وإرسال الصور ومقاطع الفيديو بوتيرة أسرع من السابق.

وقالت شركة Mountain View : " قمنا بتعزيز قدرة المستخدمين في كل من المملكة المتحدة وفرنسا والمكسيك على الحصول على ميزات الدردشة وإرسال الرسائل بهذه الطريقة ، وسنواصل العمل على تقديم هذه الميزة إلى الجميع حول العالم".

وأضافت الشركة: "نحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا ما في ذلك شركات الاتصالات وشركات تصنيع الهواتف الذكية بغرض توفير تجربة متسقة وقابلة للتشغيل المتبادل لجميع مستخدمي الهواتف العاملة بنظام تشغيل Android ".

وسيتم إطلاق بث مباشر للإعلان الرسمي عن الإصدار التجريبي العام الأول لنظام تشغيل Android 11 بتاريخ 3 يونيو ، إذ سيغطي البث المباشر العديد من الجوانب العامة المتعلقة بجميع الميزات الجديدة لنظام التشغيل.

وكان من المحتمل أن تعلن شركة Google عن المزيد من الأخبار حول هذه الترقية خلال مؤتمر مطوري I / O، ولكن في ظل إلغاء هذا الحدث بسبب الأزمة الصحية العالمية التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا، يمكن أن تكشف شركة عن المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المتنبئ به أنه سيتبع ذلك إصداران تجريبيان إضافيان لنظام Android 11 في شهري يوليو وأغسطس، وذلك في الفترة التي تسبق طرح نظام التشغيل بالكامل في الربع الثالث من عام 2020.