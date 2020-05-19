الأوقاف الإسلامية تقرر فتح المسجد الأقصى المبارك للمصلين بعد عيد الفطر

قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية اليوم الثلاثاء19/5/2020 رفع تعليق دخول الـمصلين إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك بعد عيد الفطر السعيد، موضحا أنه سيتم الإعلان عن ألية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع المجلس.

وقال مجلس الأوقاف في بيان له ، عقب جلسته الطارئة التي عقدها لـمتابعة مستجدات الأوضاع الصحية الـمتعلقة بجائحة كورونا، انه وعلى مدى الفترة السابقة كان ولا يزال يتابع يوميا أي تطور إيجابي يتعلق بانحسار حدّة الوباء، حتى يقلص قدر الأمكان من فترة تعليق دخول الـمصلين، حرصا منه على استمرار اعمار الـمسجد الأقصى الـمبارك بالـمصلين.

واضاف البيان، أن مجلس الأوقاف وفي ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس، وبعد استشارة الـمرجعيات الطبية الـمختصة، وتأكيدا على أن قرار رفع التعليق يتخذه فقط مجلس الأوقاف والـمرجعيات الطبية، فقد تقرر فتح الأقصى بعد العيد.