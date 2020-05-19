مهجة القدس: قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر د. وليد المزين

أكدت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى أن قوات الاحتـلال الصهـيـوني اعتقلت صباح أمس الدكتور وليد حسين محمد المزين (47 عاماً) من مخيم العروب قضاء مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وذلك بعد مداهمة منزله.

وأوضحت مهجة القدس أن قوة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني داهمت منزل الدكتور وليد المزين في تمام الساعة السادسة والنصف من صباح أمس الإثنين، حيث قامت بتفجير باب منزله ومن ثم اقتحامه وتفتيشه بشكل كامل، وحققت مع الدكتور وليد ميدانياً، وقامت بمصادرة جواله وجوال زوجته، وبعد ذلك قيدوه وانسحبوا من المكان إلى جهة غير معلومة.

جدير بالذكر أن الأسير د. وليد المزين ولد بتاريخ 14/01/1973م، وهو متزوج، وله أربعة أبناء، وسبق أن أمضى نحو ثمانية أعوام في اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين