الشخرة يُحذر من العودة للمربع الاول لفيروس "كورونا" ونتائج فحص 350 عينة خلال ساعات

حذر مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة د.كمال الشخرة اليوم الثلاثاء 19/5/2020 من إعادة الوضع الصحي في فلسطين للمربع الاول اذا ما استمر الاستهتار وعدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي وتطبيق القواعد الصحية المشروطة لتقادي نقل عدوى انتشار الفيروس كورونا .

واضاف الشخرة في تصريحات إذاعة ، انه تم سحب 350 عينة جديدة لمخالطين المصابين بالفيروس في بيت اولا ستظهر نتائجها خلال ساعات المقبلة موضحا الى انه حتى اللحظة لا يوجد ما يشير الى ارتفاع متزايد باعداد المصابين جراء المخالطة.

وشدد الشخرة على ان هذه النسبة قد تزداد اذا لم يتم الالتزام بالحجر والتعاون مع طواقم الطب الوقائي المنتشرة بالمحافظات، سيما مع اقتراب دخول 30 الف عامل خلال اليومين القادمين مشيرا الى ان عددا كبيرا منهم من منطقة الخليل.

واكد مدير عام الرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة د.كمال الشخرة ان طواقم الطب الوقائي تواصل عملها في جميع المحافظات وتتابع عن كثب المناطق التي تم الاحتكاك بها مع المصابين سيما بيت اولا التي سجلت حتى مساء امس اصابتين جديدتين لسيدتين من البلدة.