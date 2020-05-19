شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 19/5/2020، انخفاضاً حيث سجل سعر جرام عيار 24 نحو 205.35 ريال (54.67 دولار)، في حين بلغ سجل الذهب عيار 22 نحو 188.23 ريال (50.11 دولار)، فيما سجل سعر عيار 21 نحو 179.68 ريال (47.83 دولار).

أما أسعار الذهب الأكثر شعبية فقد سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية 154.01 ريال (41 دولارا)، وعيار 14 سجل 119.79 ريال (31.89 دولار).

وجاء سعر أوقية الذهب في المملكة نحو 6386 ريالا (1700 دولار)، والجنيه الذهب (8 جرامات/ عيار 24) ارتفع إلى 1437 ريالا (382.67 دولار)، وسعر كيلو الذهب (عيار 24) حقق 205,346 ألف ريال (54,666 دولار).

وقلب تفشي فيروس كورونا المستجد تجارة الذهب رأسا على عقب، في ظل التأثير الضخم لإجراءات العزل العام على أكبر سوقين؛ الصين والهند، وتعطيله خطوط الإمداد.

حيث تسببت الجائحة في اضطرابات بالأسواق المالية، ما أدى لزيادة الاستثمار في المعدن النفيس الذي يعد من الأصول القادرة على الاحتفاظ بقيمتها على المدى الطويل.

وقال مجلس الذهب العالمي، الخميس الماضي، إن إقبال المستثمرين على شراء الذهب بسبب بواعث القلق من جائحة فيروس كورونا عوض انهيارا في إنتاج الحلي، ما أدى لاستقرار الطلب على المعدن الأصفر في الأشهر الـ3 الأولى من 2020.

وفيما يلي اسعار باقي عيارات الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 18/5/2020

عيار 22 نحو 193.09 ريـال سعودي أي ما يعادل 51.38 دولار أمريكي.

وسجل عيار 21 نحو 184.32 ريـال سعودي أي ما يعادل 49.05 دولار أمريكي.

و عيار 18 نحو 157.99 ريـال سعودي أي ما يعادل (42.04 دولار أمريكي.

14 نحو 122.88 ريـال سعودي أي ما يعادل 32.70 دولار أمريكي.

عيار 12 سجل 105.32 ريـال سعودي أي ما يعادل 28.03 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية 6،551 ريـال سعودي أي ما يعادل 1،743 دولارا أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه 1،475 ريـال سعودي أي ما يعادل 392.37 دولارا أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو 210،644 ريـال سعودي أي ما يعادل 55،119 دولارا أمريكي.