امريكيا تُقر: "إسرائيل" تقف وراء هجوم إلكتروني على ميناء "إيراني"

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، ان "إسرائيل" تقف خلف الهجوم الإلكتروني الذي تعرض له ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر عباس الإيراني، في 9 من مايو الجاري.

الصحيفة الأمريكية قالت بأن عمل الميناء الاستراتيجي الإيراني في مضيق هرمز تعطل في ذلك اليوم بشكل مفاجئ جراء خروج الحواسيب المسؤولة عن الملاحة في المنطقةعن الخدمة.

وكانت السلطات الإيرانية، اكدت في اليوم التالي من الحادث، وأن الميناء تعرض لهجوم إلكتروني.

ونقلت "واشنطن بوست"عن مسؤول أمريكي له صلة بالمعلومات السرية، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن الإسرائيليين هم الذين يقفون وراء هذا الهجوم.

ورجحت مصادر الصحيفةفي أجهزةالاستخبارات والمؤسسات المعنية بالأمن الإلكتروني، أن استهداف الميناء جاءردا على هجوم إيراني على الحواسيب المسؤولة عن أداء أنظمة توزيع المياه في أرياف إسرائيل، في 24 أبريل الماضي.