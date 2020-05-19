تحذير من خطر ركود اقتصادي طويل بسبب "كورونا"

دعا المنتدى الاقتصادي العالم قادة دول العالم إلى بذل المزيد من الجهد من اجل تحقيق تعاف سريع ومستدام للاقتصاد العالمي.

وبحسب مسح اجراه المنتدى الموجود مقره في مدينة جنيف السويسرية وشمل حوالي 350 خبيرا متخصصا في التعامل مع المخاطر الاقتصادية، قال نحو ثلثي الخبراء أن التراجع المستمر للاقتصاد يمثل أكبر خطر يواجه العالم خلال العام ونصف العام المقبل. وكانت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) قد سببت اكبر ركود اقتصادي يشهده العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين ودفعت الحكومات إلى إطلاق حزم تحفيز مالي ونقدي ضخمة.

في الوقت نفسه أشار تقرير المنتدى إلى إن حزم التحفيز المالية والنقدية أدت إلى تراكم ديون الحكومات وهو ما سيثقل كاهل ميزانيات الدول والشركات خلال السنوات المقبلة. كما أن تراجع الاستهلاك وتغير أنماط الإنتاج والمنافسة يمكن أن يضر بالشركات ويدفع بالاقتصادات الصاعدة إلى أزمة أعمق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي القول إن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وعدم التقدم نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء من بين النتائج الجانبية للجائحة.

ومع زيادة اعتماد النشاط الاقتصادي في العالم على التكنولوجيا الرقمية والعمل عن بعد، ستصبح مخاطر القرصنة المعلوماتية والاحتيال من التهديدات الرئيسية التي يواجهها العالم.

من ناحيتها قالت سعدية زاهيدي المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي "لدينا الآن فرصة فريدة للاستفادة من الأزمة بإنجاز الأمور بطريقة مختلفة وإعادة بناء الاقتصادات بصورة أفضل لتكون أكثر استدامة ومرونة وشمولا... على الزعماء العمل معا ومع كل قطاعات المجتمع لعلاج المخاطر الناشئة وتحقيق مرونة أكبر".