ارتفاع كبير على النفط..والسبب لقاح كورونا!

شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 19/5/2020 ارتفاعاً ، بعد أنباء حول إجراء اختبار للقاح محتمل ضد فيروس كورونا، الذي ألقى انتشاره بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" عند 34.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:33 بتوقيت موسكو ، بارتفاع نسبته 0.29% عن سعر التسوية السابق.

وتم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر يونيو عند 31.76 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.35% عن سعر الإغلاق السابق.

أما عقود الخام الأمريكي لشهر يوليو فقد جرى تداولها عند 32.55 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.29%.

عقود "برنت" كانت قد انهت تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 7.1%، وعقود الخام الأمريكي بزيادة نسبتها 8.1%. ، في اشارة الى ان الارتفاع جاء بعدما أعلنت الشركة الأمريكية Moderna أن تجارب أولية للقاح ضد فيروس كوفيد-19 أظهرت نتائج جيدة في التجارب السريرية.

كذلك لقيت الأسعار دعما من مؤشرات تدل على ارتفاع الطلب على النفط، مع تخفيف بعض الدول للقيود التي فرضت لمواجهة كورونا، تزامنا مع تنفيذ دول مجموعة "أوبك+" التخفيضات في الإنتاج.