الولايات المتحدة تتحدث عن نجاح أحد لقاحاتها لعلاج فيروس "كورونا"

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الثلاثاء ، 19/5/2020، عن نجاح التجارب السريرية لأحد اللقاحات لعلاج فيروس كورونا.

وقالت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا" أنها أكملت المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح ضد الفيروس التاجي (كورونا).

وبينت الشركة الأمريكية إلى أن اختبار اللقاح "mRNA-1273" على مجموعة من المتطوعين انطلق في أبريل الماضي، وأن كمية الأجسام المضادة لدى المشاركين في الاختبار، اعتمادا على جرعة الدواء، تجاوزت المؤشر المقابل في دماء الأشخاص المرضى بوباء "كوفيد – 19"، أو كانت في المستوى ذاته.

وأفيد بأن اللقاح أثبت في المرحلة الأولية أنه آمن، ويتم تحمّله دون مضاعفات، وتخطط الشركة البدء في مرحلة الاختبار النهائي في يوليو المقبل.

ويشار الى ان جامعة جونز هوبكنز، قالت أن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة تجاوز 1.5 مليون.