اسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 19/5/2020 –الارتفاع يعود مجدداً

عادت أسعار الدجاج في قطاع غزة للإرتفاع مجدداً في الايام الاخيرة من شهررمضان ، حيث شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 19/5/2020، ارتفاعاً حيث جاء اعلى من 12 شيقلاً .

وبلغ سعر الدجاج وملحقاتها اليوم في اسواق قطاع غزة لتصل لـ12-13.5 شيقلاً فيما وصل كيلو الصدر إلى 25 شيكلا بينما كبدة الدجاج 20 شيكلا، وفخذ الدجاج 14 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 10 شيكلا.

وجاءت أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم الثلاثاء على النحو التالي :

1- كيلو الدجاج حي من 12 إلى 13 شيكل

2- كيلو استيكات 25 شيكل

3- دبوس الدجاج 14 شيكل

4-كيلو فخذ الدجاج 14 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 25 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 20 شيكل

7-كيلو جناح الدجاج 10 شيكل

8-كيلو الشيش 26 شيكل

كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة على النحو التالي:

الحبش: 12 شيكل

صدر: 18 شيكل

فخد: 14 شيكل

جناح: 8 شيكل