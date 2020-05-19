الحساينة: الرهان على استمرار التسوية في ظل حكومة الاحتلال الجديدة عبث

وصف د. يوسف الحساينة عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الثلاثاء 19/5/2020، الحكومة اليمينية الجديدة في الكيان "الإسرائيلي" بحكومة "عدوان وضم وتهويد"، وعلى رأس أولوياتها إنفاذ قانون اليهودية وتنفيذ صفقه القرن.

وأوضح الحساينة أن أجندة الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة باتت مكشوفة للجميع، وتعتبر أجندة يمنية تطفح عنصرية وكراهية.

وأكد الحساينة على أنه من العبث استمرار رهان البعض على إمكانية استمرار ميسرة التسوية ووهم "السلام" مع احتلال استيطاني إحلالي إرهابي، وبرنامجها السياسي خطير ويشكل تهديداً مصيرياً على الشعب الفلسطيني وقضيته.

وطالب الحساينة في ضوء تشكيل هذه الحكومة الفلسطينيين بضرورة الإسراع لتوحيد الجبهة الداخلية وفق برنامج وطني، على أساس مغادرة نهج التسوية وإنهاء اتفاق "أوسلو" بالتزامن مع تفعيل المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها في الضفة الغربية وغزة والداخل المحتل، الأمر الذي سوف يؤدى بالتأكيد إلى خنق السياسات الصهيونية ومحاصرتها.

وكانت حكومة الاحتلال الجديدة قد أدت أمس اليمين حيث ضمت الحكومة الخامسة برئاسة بنيامين نتنياهو 36 وزيراً و 7 نواب وزراء.