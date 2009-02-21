توقعات بتوقف ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل خلال الأيام القادمة

فلسطين اليوم-القدس

تشير التقارير الاقتصادية الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن يتوقف ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، وذلك في أعقاب نية بنك إسرائيل وقف شراء الدولارات من سوق العملة الأجنبية.

وجاء أنه بعد سنة من قرار البنك المركزي شراء كميات كبيرة من الدولارات، وتمكن بذلك من رفع سعر صرف الدولار من 2ر3 شيكل إلى 01ر4 شيكل، سوف يتوقف عن عملية الشراء.

وتشير التقارير الاقتصادية إلى بنك إسرائيل يدرس إمكانيتين؛ الأولى وقف شراء الدولارات من سوق العملات الأجنبية بشكل تام في الأيام القريبة. أما الإمكانية الثانية فهي وقف عملية الشراء بشكل تدريجي، بحيث أنه في المرحلة الأولى يتم خفض الكمية اليومية التي يشتريها من 100 مليون دولار إلى 50 مليون، وثم 25 مليون دولار لاحقا.

ولم تستبعد التقارير الاقتصادية أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى انخفاض سعر صرف الدولار مجددا، إلا أنه من المستبعد أن يصل سعر الصرف إلى ما كان عليه قبل سنة.

يذكر في هذا السياق إلى أن عميد بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، قد حذر أول من أمس، من استمرار تدهور الاقتصاد الإسرائيلي إلى درجة الركود الحاد، مشيرا إلى أن الأسوأ لا يزال في المنظور.

وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة الإسرائيلية القادمة بالمصادقة على ميزانية العام الحالي بشكل فوري، محذرا من زيادة المصاريف، حيث أنه في كل الحالات فمن المتوقع أن يحصل عجز في الميزانية لا يقل عن 5%.