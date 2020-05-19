ترامب يهدد بتجميد التمويل لمنظمة الصحة العالمية بصفة دائمة

هدد الرئيس الامريكي ترامب بوقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية على نحو دائم وإعادة النظر في عضوية الولايات المتحدة بها.

وأبلغ ترامب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في رسالة نشرت على تويتر: “إذا لم تتعهد منظمة الصحة العالمية بإجراء تحسينات جوهرية خلال الثلاثين يوما القادمة فإن التجميد المؤقت للتمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمنظمة سيصبح دائما”.

وقال ترامب إنه سيصدر بيانا عن منظمة الصحة العالمية في المستقبل القريب، مضيفا أن أسلوب تعاملها مع فيروس كورونا كان “مؤسفا جدا”.

وأوضح أنه سيتخذ قرارا بشأن تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية قريبا، وأنه كان يفكر في تخفيضه إلى 40 مليون دولار، لكن البعض شعر أن ذلك كان كثيرا.

