ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

ترامب يهدد بتجميد التمويل لمنظمة الصحة العالمية بصفة دائمة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:53 - 19 مايو 2020
دونالد ترامب.JPG دونالد ترامب.JPG
جوال
مشاركة

هدد الرئيس الامريكي ترامب بوقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية على نحو دائم وإعادة النظر في عضوية الولايات المتحدة بها.

وأبلغ ترامب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في رسالة نشرت على تويتر: “إذا لم تتعهد منظمة الصحة العالمية بإجراء تحسينات جوهرية خلال الثلاثين يوما القادمة فإن التجميد المؤقت للتمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمنظمة سيصبح دائما”.

وقال ترامب إنه سيصدر بيانا عن منظمة الصحة العالمية في المستقبل القريب، مضيفا أن أسلوب تعاملها مع فيروس كورونا كان “مؤسفا جدا”.
وأوضح أنه سيتخذ قرارا بشأن تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية قريبا، وأنه كان يفكر في تخفيضه إلى 40 مليون دولار، لكن البعض شعر أن ذلك كان كثيرا.
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات