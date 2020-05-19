"ظلم اليهود منذ خيبر: MBC تثير الجدل مجددا بـ"أم هارون"

أثارت قناة "إم بي سي" جدلا واسعا مرة أخرى، في مشهد من مسلسل "أم هارون"، الذي يُتهم بأنه مروج للتطبيع مع إسرائيل.

وفي أحدث المشاهد الجدلية، قال ممثل بشخصية رجل يهودي كويتي، إن أبناء دينه يتعرضون للظلم والإهانة في المنطقة منذ غزوة خيبر في السنة السابعة للهجرة النبوية.

وقال في مشهد خلافي مع كويتي مسلم أمام شرطة بريطانيا، التي كانت تحتل الكويت حينها، إنه لا يتشرف بنسب المسلمين، بعد أن قال الكويتي المسلم إنه لا يشرفه النسب مع اليهودي.

واتهم ناشطون القناة المملوكة للسعودية بالإساءة إلى النبي عليه السلام، واتهامه بممارسة الظلم تجاه اليهود.

وخيبر هي مدينة سعودية تتبع إداريا لمنطقة المدينة المنورة، وتبعد عنها نحو 153 كم إلى الشمال.

وكانت مجموعة قنوات "إم بي سي" السعودية رفضت وقف مسلسلي "أم هارون"، و"مخرج 7"، بعد توجيه اتهامات لهما بالترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، متوعدة بالمزيد من الأعمال الدرامية الهادفة لـ"تغيير الصورة عن المنطقة".