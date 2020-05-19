دعاء اليوم السادس والعشرون 26 رمضان – وأدعية ليلة القدر

يهتم المواطنين في العالم الاسلامي منذ بداية شهر رمضان مع دخول العشر الاواخر من شهر رمضان بنشر أدعية أيام شهر رمضان يومياً بيوم بما فيها دعاء اليوم االسادس والعشرون من رمضان 26 ، إضافة الى الاهتمام بأدعية ليلة القدر وهي ليلة الخير والتي هي خيرٌ من الف شهر .

وننشر اليوم دعاء اليوم السادس والعشرون 26 من رمضان 19/5/2020وخاصة ان شهر رمضان شارف على الانتهاء في العشرة الاواخر والتي فيها ليلة القدر.

الملايين من المسلمين يبحثون عن الدعاء إلى الله عز وجل في هذه الايام المباركة للتضرع بها إلى الله عز وجل.

ويحرص المسلمين على ترديد الدعاء في أيام شهر رمضان 2020 للتقرب لله عز وجل في الشهر والابتعاد عن المعاصي والذنوب وإخراج الصدقات وإطعام الفقراء والإكثار من أعمال الخير والبر، وليكونوا على صلة أكثر بالله من الأيام الأخرى وينالوا رضا الله ومحبته.

دعاء اليوم السادس والعشرون 26 من رمضان:19/5/2020

26 رمضان 1441 هجري

" اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيِى فِيهِ مَشْكُوراً، وذَنْبِى فِيهِ مَغْفُوراً، وعَمَلِى فِيهِ مَقْبُولًا، وعَيْبِى فِيهِ مَسْتُوراً، يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ ".

أدعية العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر