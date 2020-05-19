الصين تعود للإغلاق مجدداً وتدخل 100 مليون صيني شمالاً للحجر

أعادت السلطات الصينية 108 مليون شخص في المنطقة الشمالية الشرقية للصين إلى الإغلاق من جديد، حيث تسببت الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا الى تراجع الحياة الطبيعية .

وفي قرارات مفاجئة قطعت مدن في إقليم جيلين بالصين، خدمات النقل بواسطة القطارات والحافلات، وقامت بغلق المدارس وعزلت عشرات الآلاف من المواطنين.

وقالت وكالة بلومبروغ ان الإجراءات الصارمة أدت الى إصابة الكثير من المواطنين بحالة من الرعب، بعد أن كانوا قد اعتقدوا أن الفترة الأسوأ من تفشي الوباء في البلاد قد انتهت.

ويعكس رد الفعل السريع والقوي في الصين مدى الخوف من انتشار موجة ثانية من الإصابات، بعد أن تمكنت البلاد من السيطرة على انتشار الفيروس مقابل دفع تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت أمس الاثنين إن البلاد سجلت 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، ارتفاعا من 5 حالات في اليوم السابق. ومن هذه الحالات سجل إقليم جيلين حالتين. ويخضع الإقليم حاليا لإجراءات عزل جزئية بسبب زيادة الإصابات.

كما بلغ عدد الحالات في جيلين 33 منذ ظهور أول إصابة في الموجة الحالية في السابع من مايو.