كورونا حول العالم: الإصابات تقترب من 5 مليون وأمريكا تتصدر الوفيات

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، أن الفيروس أودى بحياة 319,074 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، اكثر من 4 مليون و 869 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم مليون و 892 ألف و 299 مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 16 دولة، الإثنين، عن وفاة 59 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 7,497 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الإثنين، نحو 70 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 2,554 حالة وفاة، حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الأكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت الإثنين، عن 705 وفيات حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 91,683 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي بلغت حصيلتها حتى اللحظة نحو مليون و 544 ألف شخص، منهم اكثر من 16 ألف إصابة جديدة حتى الآن. والأرقام القادمة من امريكا مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.

بريطانيا من جانبها تتمركز في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 34,796 شخصاً، منهم 160 الإثنين، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 246,406 إصابات، منهم 2,711 حالة اكتشفت آخر 24 ساعة.

ايطاليا بدورها تستقر عند المركز الثالث، حيث سجلت الإثنين، 99 حالة وفاة، من مجموع 32,007 وفيات، فيما أعلنت عن اكتشاف 451 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 225,886 حالة مؤكدة.

فرنسا من جانبها تستقر عند المركز الرابع من حيث حصيلة الوفيات الاجمالية التي تبلغ 28,239 وفاة، منهم 131 الإثنين، وحصيلة 179,927 إصابة، منهم 358 في آخر 24 ساعة.

اسبانيا بدورها تحتل المركز الخامس، مسجلة حصيلة وفيات تبلغ 27,709 أشخاص، منهم 59 الإثنين، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 278,188 شخصاً، منهم 469 في آخر 24 ساعة.

يليها البرازيل التي تستقر عند المركز السادس، بحصيلة وفيات بلغت 16,370 شخصا، منهم 252 الإثنين، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 245,595 حالة مؤكدة، منهم 4,515 في آخر 24 ساعة.

بلجيكا استقرت في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات تبلغ 9,080 حالة، منهم 28 الإثنين، وحصيلة 55,559 إصابة، منهم 279 آخر 24 ساعة.

ألمانيا التي تستقر عند المركز الثامن عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 8,120 شخصاً، منهم 71 الإثنين، وبحصيلة 177,281 إصابة، منهم 630 آخر 24 ساعة.

إيران التي تستقر عند المركز التاسع تبلغ حصيلة الوفيات لديها 7,057 شخصاً، منهم 69 الإثنين، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 122,492 إصابة، منهم 2,294 آخر 24 ساعة.

كندا من جانبها تستقر عند المركز العاشر، بحصيلة وفيات تبلغ 5,839 شخصاً، منهم 57 الإثنين، كما سجلت 1,015 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 78,017 حالة في البلاد.

وتستقر هولندا عند المركز ال11 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 5,694 شخصا، منهم 14 الإثنين، و حصيلة اصابات تبلغ 44,141 إصابة، منهم 146 آخر 24 ساعة.

وأصبحت المكسيك منذ السبت الماضي تحتل المركز ال12 عالميا، بحصيلة وفيات تبلغ 5,177 شخصا، منهم 132 الإثنين، وبحصيلة إصابات تبلغ 49,219 شخصا، منهم 2,075 آخر 24 ساعة.

كما وتستقر الصين عند المركز ال13، بحصيلة وفيات تبلغ 4,634، دون أن تسجل الإثنين اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,954 حالة، منهم 7 إصابات جديدة فقط في آخر 24 ساعة.

59 وفاة و7,497 إصابة جديدة في 16 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 10 دول عربية أعلنت الإثنين، عن 59 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، السودان، الجزائر، الكويت، الإمارات، العراق، سلطنة عمان، جيبوتي، والصومال، فيما سجلت 6 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

وسجلت مصر وفاة 15 شخصاً، من مجموع 645 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 535 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 12,764 حالة.

وسجلت السعودية 8 حالات وفاة، من مجموع 320 وفاة في المملكة حتى الان، وعن تسجيل 2,593 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 57,345 شخصاً، ولليوم الخامس على التوالي تسجل السعودية حصيلة إصابات يومية تتخطى حاجز الألفين إصابة، حيث كانت المملكة قبل ذلك تشهد منذ 18 أبريل الماضي، على التوالي، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

كذلك سجلت السودان وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 105 أشخاص، كما سجلت 302 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,591 حالة حتى الآن.

وسجلت الجزائر وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 555 شخصاً، كما سجلت 182 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,201 حالة حتى الآن.

كما سجلت الكويت وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 118 شخصاً، كما سجلت 841 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 15,691 حالة حتى الآن.

وسجلت الإمارات وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 224 شخصاً، كما سجلت 832 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 24,190 حالة حتى الآن.

وكذلك سجلت العراق وفاة أربع أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 127 شخصا، كما سجلت 150 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,554 حالة حتى الآن.

وسجلت سلطنة عمان وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 25 شخصاً، فيما سجلت 193 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 5,379 حالة حتى الآن.

وسجلت جيبوتي وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 7 أشخاص، كما سجلت 117 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,518 حالة حتى الآن.

وسجلت الصومال وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 57 شخصاً، فيما سجلت 34 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,455 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الإثنين، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت قطر 1,365 إصابة جديدة، من مجموع 33,969 حالة، توفي منهم 15 شخصاً حتى الآن.

كما سجلت البحرين 228 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 7,184 حالة، توفي منهم 12 شخصا حتى الآن.

وسجلت المغرب 82 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 6,952 حالة، توفي منهم 192 شخصاً حتى الآن.

وسجلت لبنان 20 إصابة جديدة، من مجموع 931 إصابة، توفي منهم 26 شخصاً حتى الآن.

وسجلت الأردن 16 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 629 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.

وفي فلسطين أعلن الإثنين عن تسجيل 7 إصابات جديدة إضافية في بيت اولا في محافظة الخليل، من المخالطين لعامل أعلن عن إصابته السبت الماضي، ليصبح عدد المصابين في بيت اولا 13 مصابا حتى الآن، ليرتفع بذلك عدد المصابين في فلسطين إلى 567 حالة، توفي منهم 4 مواطنين حتى الآن.

ويبلغ عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء في فلسطين 452 حالة شفاء، لتصل بذلك نسبة الشفاء في فلسطين إلى 81,4% من مجمل الإصابات المسجلة.