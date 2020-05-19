مطالبات بضرورة الافراج عن الصحفي أنس حواري من سجون السلطة

أطلق نشطاء وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، وسم بعنوان "انس لازم يروح"، حيثُ طالبوا الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة بضرورة الإفراج عن الصحفي أنس حواري، وإطلاق سراحه فورًا.

وجاء ذلك بعد اعتقال أجهزة السلطة الزميل أنس حواري يوم الجمعة الماضي والاعتداء عليه على أحد الحواجز قرب بلدة عنبتا في مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة، تحت تهم واهية.

وقررت المحكمة تمديد اعتقال الزميل أنس لمدة 15 يوماً، دون توضيح أسباب الاعتقال والتمديد، فيما لا تزال علامات الضرب واضحة على جسده، نتيجة الاعتداء الوحشي عليه.

أين دور نقابة الصحفيين من قضية اعتقال الصحفي أنس حواري؟!

لو أن ما حصل معه في غزة، لن تسكت النقابة عن الشجب والاستنكار!!#أنس_لازم_يروح#الحرية_لأنس_حواري pic.twitter.com/LgNjWtBQL3 — داود أبو ضلفة | صحفي ⁦????????⁩ (@dawood_gaza) May 18, 2020

أمه لأنس بتستناه يفطر معها بآخر آيام رمضان

أخت أنس بتستناه يدخل عليها بالعيد #أنس_لازم_يروح pic.twitter.com/baA5w7FJ1T — Shorouq Abuaisha (@ShorouqAishah) May 18, 2020

مشجوج الرأس، مخلوع الضرس، ممزق البنطال!، هكذا عُرِضَ الصحفي "الفلسطيني" أنس حواري على القاضي في محكمة طولكرم بحسب محاميه.



الحرية وكلُّ الحرية لأنس حواري.

الحرية وكلُّ الحرية للصحافة في فلسطين! #أنس_لازم_يروّح — Khaleda رمضان كريم ???? (@KhaledaSammour) May 18, 2020

أصيبت ألسنة النشطاء بالخرس

ولم تتحرك نصرة للصحفي أنس#انس_لازم_يروح pic.twitter.com/ODXQ8fxPM8 — أبو مصعب بخيت (@mh2022mh) May 18, 2020