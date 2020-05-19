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مطالبات بضرورة الافراج عن الصحفي أنس حواري من سجون السلطة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 00:21 - 19 مايو 2020
الصحفي المعتقل أنس حواري الصحفي المعتقل أنس حواري
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أطلق نشطاء وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، وسم بعنوان "انس لازم يروح"، حيثُ طالبوا الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة بضرورة الإفراج عن الصحفي أنس حواري، وإطلاق سراحه فورًا.

وجاء ذلك بعد اعتقال أجهزة السلطة الزميل أنس حواري يوم الجمعة الماضي والاعتداء عليه على أحد الحواجز قرب بلدة عنبتا في مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة، تحت تهم واهية.

وقررت المحكمة تمديد اعتقال الزميل أنس لمدة 15 يوماً، دون توضيح أسباب الاعتقال والتمديد، فيما لا تزال علامات الضرب واضحة على جسده، نتيجة الاعتداء الوحشي عليه.

 

 

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