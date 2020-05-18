الكيلة تعلن عن ارتفاع إصابات بـ"كورونا" في بيت أولا بالخليل إلى 13 حالة

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في بيت أولا بمحافظة الخليل، إلى 13 بعد تسجيل إصابتين جديدتين.

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي، أن الوزارة سجلت إصابة لشابة عشرينية وسيدة أربعينية بالفيروس، وقد انتقلت إليهما العدوى عن طريق مخالطتهما لمصابين.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن من بين الإصابات المسجلة في بيت أولا 3 أطفال، و3 سيدات.

وبهذا قد ارتفعت عدد الإصابات المسجلة في فلسطين، إلى 567 حالة، منها 108 حالة نشطة، وتتوزع الإصابات على النحو التالي :59 في مدينة القدس، و8 إصابات في ضواحيها، و37 إصابة في الخليل، و4 إصابات في قطاع غزة.