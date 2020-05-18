الداخلية بغزة: بدء دخول المواطنين العالقين القادمين من الأردن عبر حاجز بيت حانون

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء اليوم الاثنين، بدء وصول أعداد من المواطنين العالقين القادمين من الأردن، عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة ,اياد البزم، قد أعلن اليوم أن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني انهت ترتيباتها لتسهيل وصول 74 مواطناً عالقاً قادمين من الأردن، من المتوقع وصولهم مساء اليوم الاثنين عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

و اوضح البزم بأنه سيتم نقلهم جميعاً لمراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يوماً وفق البروتوكول المشترك مع وزارة الصحة؛ ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا.