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"الجهاد" تستقبل اسيرين محررين من سجون الاحتلال في جنين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:34 - 18 مايو 2020
"الجهاد" تستقبل اسيرين محررين من سجون الاحتلال في جنين "الجهاد" تستقبل اسيرين محررين من سجون الاحتلال في جنين
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استقبلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس الأحد، الأسيرين المحريين أمين غرة ووسام أبو زيد في مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، عقب افراج قوات الاحتلال الإسرائيلي عنهم.

 وشارك في استقبال الاسيرين أهالي مخيم جنين، حيثُ رفعوا اعلام فلسطين وحملوا الاسيرين على الاكتاف، وسط نداءات التكبير، بعد الافراج عنهم من سجن النقب الصحراوي.

ووسام أبو زيد من مخيم جنين بمحافظة جنين؛ مقدمين التهاني بتحررهما من سجن النقب الصحراوي.

ومن جدير بالذكر، أن المحرر وسام أبو زيد أمضى في سجون الاحتلال الصهيوني 22 شهراً، بتهمة نشاطه في صفوف حركة الجهاد الاسلامي، اما المحرر أمين غرة فقد أمضى 10 شهور، بنفس التهمة السابقة.

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