تعرف على موعد عيد الفطر السعيد في اسبانيا 2020 وفي برشلونة ومدريد

تعرف على مواعيد أول أيام عيد الفطر السعيد 2020 في دولة اسبانيا، حيث نشرت مراكز مختصة في الشؤون الفلكية الإسلامية اليوم الاثنين، نتائج الحسابات لأول أيام عيد الفطر السعيد في كافة مرافق الدولة، كما تشمل العاصمة مدرية وبرشلونة.

وبحسب المراكز الفلكية، فإن موعد أول أيام عيد الفطر في اسبانيا 2020، سيكون في تاريخ 24 مايو بالميلادين والأول من شوال هجري.

وأكدت تلك المراكز، أن الحسابات جاءت من خلال الأجهزة والمعدات المتطورة التي تتبع مسار القمر والحسابات الفلكية، بما فيها معرفة أول يوم لعيد الفطر السعيد.

ووفق لدور الإفتاء في دول العالم الإسلامي، فإن شهر رمضان المبارك هذا العام2020 سيكون في دول 29 يومًا وأخرى 30 يومًا، فيما استطلعت دور الإفتاء شهر رمضان، وقالت :"إن هلال شهر شوال إما يوم الجمعة او السبت".

وينتظر المسلمون في اسبانيا معرفة أول أيام عيد الفطر في اسبانيا 2020، في حين تبقى مسألة الحسابات الفلكية رهينة في تحري رؤية القمر قبل بليلة واحدة وبعد صلاة المغرب، وعليه تقرر الدول، تكملة شهر رمضان، أم بداية شهر شوال. (موعد عيد الفطر السعيد في اسبانيا 2020).



وستلجأ بعض الدول إلى تحري هلال شوال يوم الجمعة وأخرى يوم السبت، تمهيدًا للإعلان عن مواعيد الفطر السعيد الصحيحة هذا العام، ومنها موعد عيد الفطر السعيد في اسبانيا 2020.

يشار إلى أن اعداد المسلمين في دولة اسبانيا الأوروبية، بلغوا 200 ألف شخص، ويشكلون 4% من مجمل السكان في المدن الاسبانية، كما توجد في المدن العديد من الجاليات العربية والإسلامية.

ومن هؤلاء المسلمين، من طلب الهجرة والأخر من يقصد الإقامة الدائمة والعمل في اسبانيا.

كما تشهد اسبانيا هذا العام 2020، إجراءات لم تعهدا من ذي قبل، حيثُ قررت السلطات الاسبانية إغلاق كافة المرافق العامة والسياحية والتعليمية وغيره للحد من انتشار وباء كورونا.

أجمل مساجد المسلمون في اسبانيا:

ونقدم لكم في هذا المقال الذي هو بعنوان التعرف على (موعد عيد الفطر السعيد في اسبانيا 2020)، أجمل المساجد في اسبانيا، وهي على النحو التالي:

جامع قرطبة.

جامع باب المردوم.

جامع الخيرالدة.

جامع المنستير لا ريال.

مسجد قلعة شريس.

(موعد عيد الفطر السعيد في اسبانيا 2020)