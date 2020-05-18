توزيع الكهرباء بغزة تؤكد زيادة الطلب على الطاقة بسبب الأجواء الحارة وتدعو لترشيد الاستهلاك

أكدت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، اليوم الاثنين، أن مستوى الطلب على الطاقة الكهربائية وصل مستويات كبيرة في ظل هذه الأجواء الحارة التي تشهدها فلسطين هذا الأسبوع.

وأوضحت شركة الكهرباء في بيان لها، أن مستويات الطلب على الكهرباء ارتفعت، خاصة في فترات الذروة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرةً إلى أن الكميات المتوفرة من كهرباء حوالي (180) ميغاواط.

وبينت أن تلك الكميات قليلة جدًا لا يمكنها سد فجوة العجز الكبيرة الناتجة عن ازدياد الطلب في مختلف المناطق، والتي تزامنت مع زيادة الطلب خلال شهر رمضان الفضيل، ما انعكس على جدول توزيع الكهرباء.

كما وأكدت شركة الكهرباء، أنّها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة، وسد جزء من العجز المتولد عن الاحتياج الكبير للطاقة، موضحةً أنها تبذل جهود كبيرة لتوفير الكهرباء على كافة المناطق، وفق الآلة المتبعة.

وشدّدت على ضرورة ترشيد المواطنين والمؤسسات استهلاك الطاقة، والعمل على تشغيل الأجهزة الكهربائية خاصة أجهزة التكييف، وعدم تشغيلها بشكل مفرط ومبالغ فيه وذلك مراعاة حاجة الناس للكهرباء.

وأهابت شركة الكهرباء، الجميع بضرورة التكافل والتعاون للاستمرار بتقديم خدمة توصيل الكهرباء في أحسن صورها وبشكل عادل ومتساو للجميع.

ودعت الشركة، جميع المواطنين للإبلاغ عن أي طارئ في موضوع الكهرباء، بالاتصال على الرقم المجاني 133 الخاص بالشركة.

يشار إلى أن الراصد الجوي داوود الطروة، أكد أن موجة الحر الشديد التي ضربت فلسطين يوم الجمعة الماضي، ستبدأ في الانحسار نهاية الأسبوع الحالي.