"الخارجية والمغتربين": ارتفاع حالات الإصابات والوفيات بين صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الإصابات والوفيات بين صفوف الجالية الفلسطينية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الخارجية والمغتربين، أنها سجلت حالتان وفيتان و47 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع اجمالي الوفيات إلى 85 وفاة، و1573 إصابة، و744 حالة تعافٍ.

وأوضحت أن السفارات الفلسطينية حول العالم تتابع أوضاع الفلسطينيين والعالقين والطلبة، مؤكدةً أنها قدمت المساعدات والتدخلات العاجلة لهم، لمساعدتهم في مواجهة وباء "كورونا".

وأشارت إلى أن الدفعة الثامنة من أبناء العالقين في الأردن البالغ عددهم 208 مواطنًا سيعبرون اليوم الأراضي الفلسطينية منهم 95 شخصًا سيذهبون إلى قطاع غزة، وذلك وفق آلية محددة للحفاظ على سلامتهم الصحية، كما سيتم اخد عينات للكشف عن الحالات المرضية من "كورونا".