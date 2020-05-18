الصحة الفلسطينية تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بالخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، ما يرفع اجمالي الإصابات في فلسطين إلى 565.

وأوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بمحافظة الخليل.

وأشارت كيلة، إلى أن احد المصابين هو طفل بعمر عامين، وسيدة بعمر 31 عاماً و3 شبان.

ولفتت إلى أن عدد الإصابات النشطة بالفيروس ارتفع إلى 106 حالة، بينها 59 في مدينة القدس، و8 إصابات في ضواحيها، و35 إصابة في الخليل، و4 إصابات في قطاع غزة.

وفي السياق، أكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية د. كمال الشخرة، إن الصحة أجرت150 عينة لمن خالطوا المصابين في بيت أولا، موضحًا انه لا تزال العينات قيد الفحص المخبري، وسيتم الإعلان عن نتائجها حال صدورها.