تعرف على موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة 2020 في الأردن

أعلن وليد الجلاد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في الأردن، اليوم الاثنين، عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس على طلبة الثانوية العامة "توجيهي" هذا العام، في كافة مناحي المملكة الهاشمية.

وقال الجلاد، أن الوزارة ستبدأ في تسليم بطاقات أرقام الجلوس على طلبة الثانوية "توجيهي"، وذلك بعد عيد الفطر السعيد، الذي سيبدأ بداية الأسبوع القادم.

وأضاف أن بطاقات اشتراك امتحانات الثانوية العامة ستوزع على الطلبة، بعد انتهاء فترة العيد مباشرة.

وأوضح أن بطاقات أرقام الجلوس سيتم توزيعها وفق آلية محددة مسبقة تلتزم الشروط الصحية اللازمة من التي تضمن عدم انتقال فيروس كورونا، وكذلك الحفاظ على سلامة الطلبة من العدوى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، على أن موعد تقديم امتحانات الثانوية العامة ثابت (محدد سابقًا)، والتي ستبدأ في تاريخ 1 تموز 2020، كما عدت الوزارة آلية تضمن الشروط الصحية والسلامة العامة .

وقالت د. نجوى قبيلات أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية :"إن لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم ستناقش آلية دوام المعلمين في المدارس".

وأضافت قبيلات، ان لجنة التخطيط ستعقد اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل لمناقشة دوام المعلمين، مشيرةً إلى أن الوزارة ستعلن عن جميع تفاصيل عودة المعلمين إلى العمل (المدرسة)، بعد اقرارها رسميا".

وأوضحت أن دوام المعلمين سيكون وفق إجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس "كورونا"، مع ضرورة ارتداء الكمامات وأغراض الحماية الشخصية ضد الوباء.

وتشهد المملكة الاردنية، اجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث قررت السلطات إغلاق المرافق العامة والسياحية وغيره، إضافة لتباعد الاجتماعي، للحد من انتشار الوباء بين الاهالي.