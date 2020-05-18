إليك أبرز أضرار تشغيل مكيفات الهواء داخل البيوت مع بداية فصل الصيف

إليك أبرز أضرار تشغيل مكيفات الهواء مع بداية فصل الصيف حيثُ اشتكى عدد من المواطنين هذه الفترة من أضرار تشغيل مكيفات الهواء داخل البيوت.

وعادة تبدأ أضرار تشغيل مكيفات الهواء مع قدوم فصل الصيف من كل عام، لذا سنطرق لأبرز أضرار تشغيل مكيفات الهواء، ومن خلاله يمكن لمستخدمي مكيفات الهواء الحفاظ على سلامتهم من ذلك.

اضرار تشغيل مكيفات الهواء مع بداية فصل الصيف:

ويجيب مختص في مجال التبريد والتكيف عن أسئلة المواطنين حول أضرار تشغيل مكيفات الهواء، ويقول مدير مختبر الصحة والوسط المحيط في روسيا أنطور ياستريبوف، إن ابرز أضرار تشغيل مكيفات الهواء خلال فصل الصيف، هو تشغيل مكيف الهواء بصورة غير صحيحة، ما يسبب ليس فقط أمراض البرد، بل خطر آخر.

وأوضح الخبير، أن عدم تشغيل مكيفات الهواء في فصل الشتاء أو أوقات البرد، تتراكم في داخله كميات كبيرة من الغبار والاحياء المجهرية الدقيقة، ومع قدوم فصل الصيف، وتشغيل المواطنين مكيفات الهواء لأول مرة، يسبب ما يسمى متلازمة التهوية.

وبيّن مدير مختبر وزارة الصحة والوسط المحيط في روسيا، إن تشغيل مكيف الهواء عند أول مرة في فصل الصيف، وتسببه متلازمة التهوية، الناتج عن خروج ما تراكم بداخله خلال فصل الشتاء وموسم البرد مع الهواء إلى المكان المثبت فيه.

ونصح الخبير المواطنين، بضرورة تنظيف مكيفات الهواء وغسل المرشحات التي بداخله وذلك قبل بدأ تشغيل المكيف.

وأكد أن عدم تنظيف مكيفات الهواء لفترة طويلة، يُعد أرض خصبة لأفضل بيئة لتكاثر الأحياء المجهرية المختلفة، وتراكم الغبار وبذور النباتات وحبوب اللقاح وغيرها، وتلك البيئة غير الصحية يستنشقها الانسان عند تشغيل المكيف، ما قد يسبب له مشكلات صحية مزمنة.

وأشار إلى انه لا يقتصر ذلك على مكيفات الهواء وانما أيضا مكيفات الهواء في السيارات والحافلات الكبيرة، مشدَدًا على ضرورة إعادة تنظيف المكيفات مرات عدة، لتجنب الإصابة.

ومع قدوم فصل الصيف الجديد، بدأ أعداد كبيرة من المواطنين والأهالي بتشغيل مكيفات الهواء لتبريد عن انسفهم من حرارة الشمس العالية، ولترطيب الأجواء.

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