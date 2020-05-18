رقم حساب المواطن المجاني 1441- 2020

يبحث المواطنون في السعودية عن كل المعلومات التي تتعلق بـ برنامج حساب المواطن السعودي والذي يهدف إلى دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، حيث نقدم لكم في هذا المقال جميع المعلومات المتعلقة في حساب المواطن وطريقة التسجيل والمستفيدين من حساب المواطن

يجب ان تعلم أنه تم إنشاء برنامج حساب المواطن السعودي لدعم ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط ودعم جزئي لبعض من الأسر ذات الدخل فوق المتوسط، وذلك عن طريق إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي تبعاً لاحتياجات الفرد.

تعرف على برنامج حساب المواطن السعودي

يقسم المستفيدين من حساب المواطن السعودي لـ 3 أقسام:

أصحاب الدخل المحدود

أصحاب الدخل المتوسط

أصحاب الدخل فوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي.

حيث يصل الاستحقاق إلى راتب 20.159، وستدفع الدولة بموجب هذا الحساب للأسر السعودية مبالغ نقدية مباشرة.

رقم تليفون حساب المواطن

ويسمح برنامج الدعم الحكومي إمكانية التواصل مع خدمة العملاء عن طريق رقم حساب المواطن المجاني المباشر أو من خلال وسائل التواصل الإلكترونية المتعددة الأخرى، حيث يتم الاتصال بالبرنامج للحصول على معلومات أو تقديم استفسارات أو شكاوى على مبالغ الاستحقاق.

وفي حساب المواطن تتعدد كلمات البحث عن خدمة عملاء حساب المواطن الرقم المجاني، حيث يبحث المستفيدين من البرنامج عن رقم تليفون حساب المواطن للاعتراض أو رقم هاتف حساب المواطن للشكاوى.

ووفق المعلومات الواردة، فإنه من المقرر إيداع حساب المواطن الدفعة السابعة والعشرون في العاشر من الشهر الميلادي "فبراير 2020"، وذلك وفقاً للموعد الرسمي المحدد من جانب برنامج حساب المواطن رسمياً.

رقم حساب المواطن المجاني 1441

يوفر برنامج حساب المواطن العديد من الوسائل التي يتم التواصل بها مع خدمة عملاء حساب المواطن، حيث يمكن التواصل من خلال حساب خدمة العملاء للرد على استفسارات المستفيدين/المستفيدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما يمكن التواصل للشكاوى أو تقديم استفساراً عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ولم يكتفي البرنامج بهذه الوسائل، وإنما أضاف خدمة صوتك مسموع الإلكترونية التي تهدف إلى تحقيق تطلعات المستفيدين من أجل رفع جودة الخدمة.

وتهدف خدمة صوتك مسموع الإلكترونية المقدمة من برنامج حساب المواطن إلى دراسة طلب المستفيد ومتابعته وتقديم نتائج الطلب المقدم، كما يتيح البرنامج خاصية التواصل من خلال رقم حساب المواطن المجاني أو رقم تليفون حساب المواطن، ومن يرغب في التعرف على كافة وسائل الاتصال ومواعيد استقبال الاتصالات الرسمية، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رقم حساب المواطن (19912)، من يوم الأحد إلي الخميس، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتي الساعة 10 مساءً.

حساب المواطن خدمة العملاء تويتر (citizen care)، ويتم استقبال الطلبات علي مدار اليوم باستثناء يومي الجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً وحتي الساعة 11 مساءً.

بوابة حساب المواطن الإلكترونية (ca.gov.sa)، وتستقبل البوابة طلبات المواطنين علي مدار 24 ساعة.

خدمة صوتك مسموع الإلكترونية (urv.ca.gov.sa)، ويتم استقبال الطلبات على مدار اليوم.

وهنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا حول حساب المواطن المجاني 1441، الذي يهتم بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط وفوق المتوسط، وسنستعرض لكم في مقالات أخرى طريقة التسجيل في حساب المواطن وشروط التسجيل في البرنامج.