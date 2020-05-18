موعد تسليم بطاقات ارقام الجلوس لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في الاردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية أنه تم تسليم بطاقات الجلوس لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" إلى مديريات التربية والتعليم في الميدان، حيث من المقرر تسليمها للطلبة بعد عطلة عيد الفطر.

وقالت الوزارة في بيان الاثنين، إنها طلبت من مديريات التربية والتعليم التنسيق مع مديري ومديرات المدارس لوضع الآليات المناسبة لتسليم البطاقات إلى الطلبة، وبما يضمن توفر شروط السلامة العامة، والتباعد، وعدم الاكتظاظ بين الطلبة في المدارس أثناء تسليم البطاقات.

وبينت أن بطاقات الجلوس لطلبة الدراسة الخاصة، سيتم تسليمها من خلال مديريات التربية والتعليم بعد عطلة العيد أيضا.