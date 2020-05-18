واتساب يطلق خدمة "غرف ماسنجر" لمكالمات الفيديو وبمشاركة أعداد أكبر

عمل مطورو تطبيق المراسلات الفورية واتساب على تطوير خدمةً جديدة باسم "غرف ماسنجر"، حيثُ تتيح خدمة واتساب، إمكانية إدماج عدد أكبر من مستخدمي التطبيق حول العالم في دردشة فيديو واحدة.

القائمون على خدمة "غرف ماسنجر" في واتساب، أرادوا من هذه الخدمة الجديدة، تسهيل أمور المستخدمين ودمجهم في مكالمة فيديو واحدة، بأعداد اكبر من السابقة المعروفة ببضع أشخاص.

وعكف المطورون على ميزة "غرف ماسنجر" لمواكبة الحداثة ولتحسين واتساب ضمن رؤية شركة فيسبوك المالكة لتطبيق المراسلات الفورية واتساب، في حين تبقى "غرف ماسنجر" ضمن إطار التجربة، قبل توزيعها على كافة المستخدمين حول العالم.

وأكد المطورون أن خدمة "غرف ماسنجر" ستتيح للمستخدمين تحمليها في إطار النسخة التجريبية والتي تحمل رقم 2.20.163 على برنامج أندرويد الموجودة على الهواتف الذكية.

وأصبحت خدمة "غرف ماسنجر" الان متاحة على نظام "أندرويد" للمستخدمين لمناطق محددة، فيما يسعى المطّورين إلى نشرها في جميع المناطق.

وأوضح مطورو خدمة "غرف ماسنجر" على واتساب وفق موقع WABetaInfo :"يمكن الوصول إلى خدمة غرف ماسنجر، من خلال إنشاء الغرفة عبر النقر على أيقونة "المشبك"، وتتيح الخدمة مشاركة الصور، والمستندات".

وبيّن الموقع، أن خيار متابعة يظهر في ماسنجر باسم "إنشاء غرفة"، بعد النقر على خيار "غرفة room" وبمجرد الضغط على خيار "إنشاء غرفة"، يرسل لك تطبيق واتساب مباشرة إشارة إلى ماسنجر.

وأشار الموقع، إلى أن واتساب أضاف اختصارًا آخر في تبويب المكالمات وهي عبارة عن اختصارات غرف ماسنجر في الدردشة بين المستخدمين، ويظهر فوق خيار إنشاء المكالمات.

وكان تطبيق واتساب، أعلن في وقت سابق، عن تطوير خدمة البث المباشر، في وقت يشهد فيه العالم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي، من فيروس كورونا المستجد.

وأكد مطورو واتساب أن خدمة "غرفة ماسنجر" تتيح مشاركة 50 مستخدم في محادثة واحدة، موضحين ان الخدمة الجديدة في حال ظهورها على شاشة سطح المكتب 16 مشتركاً، وعلى الهاتف الذكي بنظام تشغيل أندرويد 8 مشاركين.

تعريف بتطبيق واتساب للمراسلات الفورية :

ويعرف بتطبيق واتساب انه تطبيق تراسل فوري، وتأسس عام 2009، على يد الأمريكي بريات اكتون والأوكراني جان كوم، هما موظفان في موقه ياهو ويمكن لمستخدمين الواتساب حول العالم إرسال صور مقاطع صوتية وفيديوهات، وهو مملوك لشركة الفيسبوك الشهيرة.

تنزيل تطبيق واتساب من المتجر :

ووضع لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري رابط لتحميل تطبيق المراسلات الفورية "واتساب" على الهواتف الذكية من المتجر العالمي.

لتحميل تطبيق واتساب من المتجر (أضغط هنا) .

ويمكن لمستخدمي تطبيق واتس أب أن يفتح التطبيق من على جهاز الكومبيوتر ومن عليك سوى أن تربط التطبيق من الهاتف من خانة "واتساب ويب" ثم وضع على الجهاز، (اضغط هنا).