موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة ونصائح مهمة للصائمين

تشهد الأجواء في فلسطين المحتلة خلال الأيام الحالية ارتفاعا في درجات الحرارة، والذي يأتي في أواخر شهر رمضان المبارك، حيث يبحث المواطنون عن موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة التي تمر بها المنطقة.

وسنرفق لكم أدناه في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" العديد من النصائح الهامة التي يجب اتباعها في ظل الأجواء الحارة وتزامنًا مع نهاية شهر رمضان.

موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة في فلسطين

بدوره، توقع ليث العلامي الراصد الجوي، اليوم الاثنين، أن تكون ذروة الكتلة الهوائية الحارة يوم غدا الثلاثاء، مشيرًا إلى أنها ستشهد ارتفاعاً آخر في درجات الحرارة.

تراجع الأجواء الحارة بشكل تدريجي

وبيّن العلامي، أن حدة الأجواء الحارة ستراجع تدريجيًا في فلسطين المحتلة بدءًا من السواحل نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستشهد انخفاضاً ملموساً وواضح بداية الأسبوع المُقبل.

نصائح مهمة في الأجواء الحارة من شهر رمضان

ننصحكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" باتخاذ الاجراءات والتعليمات التالية، لأهميتها للانسان في ظل الأجواء الحارة و رمضان لتجنب لوقوع أضرار:

1. عند الخروج نهارا نتحاشى التعرض المباشر للشمس، وأن تكون الملابس من الأقطان البيضاء أو الألوان الفاتحة، واستخدام الشمسية للوقاية من الشمس.

2. الاستحمام دائماً بالماء البارد وليس الدافئ

3. عند الإفطار في شهر رمضان، نبدأ دائماً بشوربة دافئة وليست شديدة السخونة، وممنوع نهائياً البدء بشرب ماء بارد أو مياه غازية باردة.

4. الحرص على شرب ثلاثة لترات ماء ما بين الإفطار والسحور موزعة، وبمعدل نحو كوب ماء كل ساعة تقريبا.

5. الذين يعانون من الضغط العالي أو مشاكل الكلى ممنوع شرب العرقسوس تماما.

6. عدم أكل المخللات لخطورتها على صحة الجلد والشعر، وبالعكس يجب الحرص على تناول السلطة الخضراء يومياً

7. عدم الإكثار من الحلويات لخطورتها على صحة الجلد والجسم بصفة عامة، وبالعكس علينا الإكثار من البطيخ والكانتالوب لأهميتهما الكبيرة لصحة الجسم بالكامل.

8. على المرأة الحرص على ترطيب الجلد ليلا بالكريمات المرطبة، للحفاظ عليه من الجفاف.

وهنا نصل بكم في نهاية مقالنا في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" حول موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة على فلسطين ونصائح مهمة للصائمين، ونسأل الله عز وجل السلامة للجميع في ظل الأجواء الحارة.