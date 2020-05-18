جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي مواجهات مع قطاع غزة

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، بأنه جرى خلال الأسبوع الماضي" مناورة إخلاء جرحى" في اللواء الجنوبي لفرقة غزة.

وقال إن المناورة جرت بمشاركة سرب الطيران 114 (سرب قادة الليل)، وبمشاركة الوحدة الطبية للكتيبة 77، ووحدة العناية المركزة العسكرية للواء، والسرية (ج) التابعة للكتيبة 101 من لواء المظليين".

وأوضح أن المناورة حاكت وقوع مواجهات عنيفة على حدود قطاع غزة، مشيرا إلى أنها أدت لوقوع إصابات في الجنود

وتابع الناطق باسم الاحتلال: "وفي غضون لحظات قليلة يجب على المقاتلين إنقاذ الجرحى تحت النار، وتوفير الرعاية الطبية الأولية، والوصول إلى مروحية الإنقاذ لإخراجهم من الميدان".











