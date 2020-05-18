ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي مواجهات مع قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:50 - 18 مايو 2020
صورة من التدريبات صورة من التدريبات
جوال
مشاركة

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، بأنه جرى خلال الأسبوع الماضي" مناورة إخلاء جرحى" في اللواء الجنوبي لفرقة غزة.

وقال إن المناورة جرت بمشاركة سرب الطيران 114 (سرب قادة الليل)، وبمشاركة الوحدة الطبية للكتيبة 77، ووحدة العناية المركزة العسكرية للواء، والسرية (ج) التابعة للكتيبة 101 من لواء المظليين".

وأوضح أن المناورة حاكت وقوع مواجهات عنيفة على حدود قطاع غزة، مشيرا إلى أنها أدت لوقوع إصابات في الجنود

وتابع الناطق باسم الاحتلال: "وفي غضون لحظات قليلة يجب على المقاتلين إنقاذ الجرحى تحت النار، وتوفير الرعاية الطبية الأولية، والوصول إلى مروحية الإنقاذ لإخراجهم من الميدان".

FB_IMG_1589809369003
FB_IMG_1589809371182
FB_IMG_1589809373884
FB_IMG_1589809386394
FB_IMG_1589809382497
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات