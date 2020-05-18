موعد أول أيام عيد الفطر 1441-2020

أيام قليلة ويطل علينا عيد الفطر السعيد 1441- 2020، حيث أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية عن موعد عيد الفطر، فيما يتوقع أن تعلن الدول عن موعد عيد الفطر بعد التأكد فلكيا من ذلك.

كما يبحث المسلمون في الأيام الأخيرة من شهر رمضان عن موعد اول ايام عيد الفطر ليتجهزوا الطقوس المتعارف عليها من صناعة الكعك وشراء ملابس جديدة وزيارة الارحام.

حيث أعلن مركز الفلك في أبو ظبي، اليوم الاثنين، أن عيد الفطر السعيد في معظم الدول العربية والإسلامية سيكون يوم الأحد 24 مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الإثنين 25 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت من هذه المناطق بالعين المجردة.

وقال محمد شوكت عودة مدير المركز: إن يوم الجمعة المقبل 22 من الشهر الجاري، يوافق يوم تحري هلال عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية، سيراً على السنة النبوية الشريفة.وأضاف: "من المستحيل أن يتم رؤية الهلال يوم الجمعة الذي سيكون اليوم ال29 من رمضان في أغلب الدول العربية والإسلامية".

وأضاف عودة أن استحالة رؤية الهلال تعود إلى غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران "تولد الهلال" بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو.

ولفت عودة أن بعض الدول التي بدأت شهر رمضان يوم السبت 25 أبريل وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم السبت 23 مايو، مثل بروناي وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والسودان والمغرب والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الأحد أو الإثنين.

وهنا نصل بكم إلى نهاية مقال اول ايام عيد الفطر السعيد 1441- 2020، ونآمل من الله أن يعيده عليكم وعلينا باليمن والبركات ولن يتقبل صيامنا وقيامنا.