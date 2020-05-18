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رابط الاستعلام عن موعد صرف كابونات وكالة الغوث الصفراء شهر 5/2020

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 16:24 - 18 مايو 2020
كابونة وكالة كابونة وكالة
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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" موعد البدء بتوزيع المساعدات الغذائية " الكابونات الصفراء" الدورة الثانية للعام الحالي 2020، لجميع مستحقيها في قطاع غزة.

 و أوضحت الوكالة أن عمليات التوزيع ستتم وفق الألية السابقة الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" بدءً من الأسبوع الحالي وتستمر حتى حوالي 75 يوماً، وسيتم البدء بأصحاب الكابونة الصفراء، ومن ثم الكابونة البيضاء العادية.

كما وأطلقت الأونروا رابط مباشر للاستعلام عن موعد الصرف الخاص بكل مستفيد من مستفيدي الكابونات الصفراء للعام 2020 ، مطالبة من الجميع بالالتزام بالموعد المحدد لكل مستفيد منعاً للازدحام.

للاستعلام عن موعد الاستلام اضغط على الرابط

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