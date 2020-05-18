درجات الحرارة في فلسطين اليوم الاثنين 18/5/2020

لا زالت الأجواء الشديدة الحرارة تضرب المنطقة و الاراضي الفلسطينية لليوم الثالث على التوالي، حيث لا تزال درجات الحرارة مرتفعة في مختلف المناطق، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

و حذرت دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، و أيضاً من اشعال الحرائق في الماكن التي يوجد فيها العشب الجاف.

و هذه درجات الحرارة في المناطق الفلسطينية اليوم الاثنين 18/5/2020:



